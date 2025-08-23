ตำแหน่งทั้งหมด
วิศวกรไฟฟ้า

Tucson, AZ

วิศวกรไฟฟ้า Icon

วิศวกรไฟฟ้า เงินเดือน ใน Tucson, AZ

$107,000

ค่าตอบแทนรวมมัธยฐาน

$100K

25th%

$120K

75th%

$127K

90th%

ทุกระดับ

ค่าเฉลี่ย วิศวกรไฟฟ้า เงินเดือน ช่วง ใน Tucson, AZ ตั้งแต่ $100,000 ถึง $120,000. ดู วิศวกรไฟฟ้า เงินเดือน ในบริษัทชั้นนำแบ่งตามเงินเดือนพื้นฐาน หุ้น และโบนัส อัปเดตล่าสุด: 8/23/2025

เงินเดือนที่ส่งล่าสุด

เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ชื่อระดับ

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ในบริษัท

ค่าตอบแทนรวม

พื้นฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

  1. เงินเดือนของ วิศวกรไฟฟ้า ใน Tucson, AZ คือเท่าไหร่?

    ค่าตอบแทนรวม เฉลี่ยของ วิศวกรไฟฟ้า ใน Tucson, AZ คือ $107,000

  2. เงินเดือนขั้นต่ำของ วิศวกรไฟฟ้า ใน Tucson, AZ คือเท่าไหร่?

    แม้จะไม่มีเงินเดือนขั้นต่ำสำหรับ วิศวกรไฟฟ้า ใน Tucson, AZ แต่ค่าตอบแทนรวม เฉลี่ยคือ $107,000

  3. ฉันมีคำถามอื่น

