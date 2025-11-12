นักบัญชี เงินเดือน ใน Baku, Azerbaijan

ใช้เวลาสักนาทีเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมในค่าตอบแทน!
การแชร์เงินเดือนของคุณและชักชวนเพื่อนๆ ให้ทำเช่นเดียวกัน จะช่วยให้ผู้หางานอย่างคุณและชุมชนทั้งหมดได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น
การแชร์เงินเดือนของคุณและชักชวนเพื่อนๆ ให้ทำเช่นเดียวกัน จะช่วยให้ผู้หางานอย่างคุณและชุมชนทั้งหมดได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year,...
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
What do Product Managers even do?
การเจรจาเงินเดือนแบบ 1:1
รับเงินให้เหมาะสม ไม่ให้ถูกหลอก เราช่วยให้คนเหมือนคุณเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+)
ตรวจสอบเรซูเม่
เลิกสมัครงานเอง ให้นายจ้างมาตามหาคุณแทน
เงินเดือนของ นักบัญชี ใน Baku, Azerbaijan เท่าไหร่?
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ยของนักบัญชีในBaku, Azerbaijanคือ AZN 17,791
เงินเดือนขั้นต่ำของ นักบัญชี ใน Baku, Azerbaijan เท่าไหร่?
แม้ว่าจะไม่มีเงินเดือนขั้นต่ำสำหรับนักบัญชีในBaku, Azerbaijan แต่ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ยคือ AZN 17,791
บริษัทไหนจ่ายค่าตอบแทนสูงสุดให้ นักบัญชี ใน Baku, Azerbaijan?
บริษัทที่จ่ายค่าตอบแทนสูงสุดสำหรับนักบัญชีในBaku, Azerbaijanคือ PwCโดยมีค่าตอบแทนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ AZN 71,215
ฉันมีคำถามอื่น
หน้านี้มีประโยชน์หรือไม่?