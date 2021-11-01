ไดเรกทอรีบริษัท
Zwift
Zwift เงินเดือน

เงินเดือนของ Zwift อยู่ในช่วง $75,154 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การตลาด ที่ระดับต่ำสุด ถึง $264,500 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Zwift. อัปเดตล่าสุด: 9/7/2025

$160K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $265K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $138K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $215K

ทรัพยากรบุคคล
$186K
การตลาด
$75.2K
ผู้จัดการโปรแกรม
$156K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$188K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$150K
แหล่งข้อมูลอื่นๆ