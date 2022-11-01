ไดเรกทอรีบริษัท
Zurich Insurance
Zurich Insurance เงินเดือน

เงินเดือนของ Zurich Insurance อยู่ในช่วง $27,980 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $281,400 สำหรับตำแหน่ง นักธนาคารลงทุน ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Zurich Insurance. อัปเดตล่าสุด: 9/2/2025

$160K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $121K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $111K
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
Median $193K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

สถาปนิกโซลูชั่น
Median $61.7K
ผู้ช่วยธุรการ
$28K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$53.7K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$224K
นักวิเคราะห์การเงิน
$44.9K
ทรัพยากรบุคคล
$48.7K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$43.7K
นักธนาคารลงทุน
$281K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$202K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$62.3K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$170K
ผู้จัดการโปรแกรม
$161K
ผู้จัดการโครงการ
$130K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$66.8K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$218K
ผู้รับประกันภัย
$78.7K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Zurich Insurance คือ นักธนาคารลงทุน at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $281,400 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Zurich Insurance คือ $110,725

แหล่งข้อมูลอื่นๆ