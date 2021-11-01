ไดเรกทอรีบริษัท
Zoomcar
Zoomcar เงินเดือน

เงินเดือนของ Zoomcar อยู่ในช่วง $15,888 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $117,734 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Zoomcar. อัปเดตล่าสุด: 9/2/2025

$160K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $118K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $30.5K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$15.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$105K
นักออกแบบกราฟิก
$23.9K
ผู้จัดการโปรแกรม
$17.1K
ผู้จัดการโครงการ
$23.9K
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Zoomcar is ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ with a yearly total compensation of $117,734. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Zoomcar is $23,926.

