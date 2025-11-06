ไดเรกทอรีบริษัท
Zoom วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Northern Virginia Washington DC

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Northern Virginia Washington DC ที่ Zoom รวม $210K ต่อyear สำหรับ ZP3 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Northern Virginia Washington DC รวม $223K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Zoom อัปเดตล่าสุด: 11/6/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
ZP1
(ระดับเริ่มต้น)
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$210K
$121K
$89.3K
$0
ZP4
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Zoom RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกร DevOps

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Zoom in Northern Virginia Washington DC อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $353,646 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Zoom สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Northern Virginia Washington DC คือ $204,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ