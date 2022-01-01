ไดเรกทอรีบริษัท
Zoom
Zoom เงินเดือน

เงินเดือนของ Zoom อยู่ในช่วง $30,602 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $487,550 สำหรับตำแหน่ง การพัฒนาธุรกิจ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Zoom. อัปเดตล่าสุด: 9/19/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกรเดฟออปส์

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
ZP3 $194K
ZP4 $271K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

นักสรรหา
ZP3 $206K
ZP4 $209K
การตลาด
Median $225K

ผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $310K
ฝ่ายขาย
Median $200K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $137K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $210K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
Median $212K
นักวิเคราะห์การเงิน
Median $155K
ผู้จัดการโครงการ
Median $145K
ทรัพยากรบุคคล
Median $188K
วิศวกรฝ่ายขาย
Median $239K
นักบัญชี
$192K

นักบัญชีเทคนิค

ผู้ช่วยธุรการ
$42.2K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$259K
การพัฒนาธุรกิจ
$488K
การพัฒนาองค์กร
$189K
บริการลูกค้า
$73.7K
การดำเนินงานบริการลูกค้า
$83.1K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$114K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$30.6K
นักออกแบบกราฟิก
$259K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$131K
กฎหมาย
$296K
การดำเนินงานการตลาด
$456K
ผู้จัดการโปรแกรม
$147K
การเสริมสร้างฝ่ายขาย
$143K
สถาปนิกโซลูชั่น
$223K

สถาปนิกความปลอดภัยคลาวด์

ผู้จัดการบัญชีเทคนิค
$180K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$64K
นักเขียนเทคนิค
$132K
ความไว้วางใจและความปลอดภัย
$94.6K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$211K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Zoom RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Zoom คือ การพัฒนาธุรกิจ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $487,550 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Zoom คือ $200,000

