ไดเรกทอรีบริษัท
Zocdoc
Zocdoc เงินเดือน

เงินเดือนของ Zocdoc อยู่ในช่วง $70,350 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ความสำเร็จของลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $225,750 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Zocdoc. อัปเดตล่าสุด: 9/13/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

การตลาด
Median $200K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $226K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $168K
ความสำเร็จของลูกค้า
$70.4K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$201K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$173K
ผู้จัดการโครงการ
$136K
นักสรรหา
$142K
ฝ่ายขาย
$109K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Zocdoc การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Zocdoc คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $225,750 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Zocdoc คือ $168,000

