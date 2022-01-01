เปลี่ยน
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
ข้อมูลทั้งหมด
จำแนกตามสถานที่
จำแนกตามบริษัท
จำแนกตามตำแหน่ง
เครื่องคำนวณเงินเดือน
การแสดงผลกราฟ
เงินเดือนที่ได้รับการตรวจสอบ
การฝึกงาน
การสนับสนุนการเจรจาต่อรอง
เปรียบเทียบสวัสดิการ
ใครกำลังรับสมัครงาน
รายงานค่าตอบแทน 2024
บริษัทที่จ่ายค่าตอบแทนสูงสุด
รวมเข้าด้วยกัน
บล็อก
สื่อมวลชน
Google
วิศวกรซอฟต์แวร์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
พื้นที่นิวยอร์กซิตี้
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ดูจุดข้อมูลแยกรายการ
Levels FYI Logo
เงินเดือน
📂 ข้อมูลทั้งหมด
🌎 จำแนกตามสถานที่
🏢 จำแนกตามบริษัท
🖋 จำแนกตามตำแหน่ง
🏭️ จำแนกตามอุตสาหกรรม
📍 แผนที่ความร้อนเงินเดือน
📈 การแสดงผลกราฟ
🔥 เปอร์เซ็นไทล์แบบเรียลไทม์
🎓 การฝึกงาน
❣️ เปรียบเทียบสวัสดิการ
🎬 รายงานค่าตอบแทน 2024
🏆 บริษัทที่จ่ายค่าตอบแทนสูงสุด
💸 คำนวณต้นทุนการประชุม
#️⃣ เครื่องคำนวณเงินเดือน
ร่วมสนับสนุน
เพิ่มข้อมูลเงินเดือน
เพิ่มสวัสดิการบริษัท
เพิ่มการจับคู่ระดับตำแหน่ง
งาน
บริการ
บริการสำหรับผู้สมัครงาน
💵 โค้ชการเจรจาต่อรอง
📄 ตรวจสอบเรซูเม่
🎁 แจกบริการตรวจสอบเรซูเม่
สำหรับนายจ้าง
ข้อเสนอแบบอินเทอร์แอกทีฟ
เปอร์เซ็นไทล์แบบเรียลไทม์ 🔥
การเปรียบเทียบค่าตอบแทน
สำหรับงานวิจัยทางวิชาการ
ชุดข้อมูลค่าตอบแทน
ชุมชน
← ไดเรกทอรีบริษัท
Zocdoc
ทำงานที่นี่?
ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
ภาพรวม
เงินเดือน
สวัสดิการ
งาน
ใหม่
แชท
Zocdoc สวัสดิการ
เพิ่มสวัสดิการ
เปรียบเทียบ
มูลค่ารวมประมาณการ: $1,095
ประกันภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
Health Insurance
Vision Insurance
Dental Insurance
Life Insurance
Disability Insurance
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Employee Assistance Program
Maternity Leave
Paternity Leave
PTO (Vacation / Personal Days)
Sick Time
Free Snacks
$730
บ้าน
Military Leave
Phone Bill Reimbursement
การเงินและการเกษียณ
Flexible Spending Account (FSA)
401k
สิทธิพิเศษและส่วนลด
Employee Discount
Learning and Development
อื่นๆ
Pet Friendly Workplace
ดูข้อมูลในรูปแบบตาราง
Zocdoc สิทธิพิเศษและสวัสดิการ
สวัสดิการ
คำอธิบาย
Health Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
401k
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Military Leave
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Employee Discount
Offered by employer
Pet Friendly Workplace
Offered by employer
Phone Bill Reimbursement
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
งานแนะนำ
ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Zocdoc
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
Postmates
Collective Health
Avvo
Meetup
Fivestars
ดูบริษัททั้งหมด ➜
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
รายงานเงินเดือนสิ้นปี
คำนวณค่าตอบแทนรวม