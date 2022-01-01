ไดเรกทอรีบริษัท
ZipRecruiter
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

ZipRecruiter เงินเดือน

เงินเดือนของ ZipRecruiter อยู่ในช่วง $79,600 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $422,417 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ZipRecruiter. อัปเดตล่าสุด: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $170K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $258K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $142K

นักออกแบบ UX

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $294K
นักบัญชี
$91.3K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$266K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$293K
ทรัพยากรบุคคล
$79.6K
การตลาด
$259K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ ZipRecruiter RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

มีคำถาม? ถามชุมชนของเราได้เลย

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อพูดคุยกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำด้านการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ ZipRecruiter คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Staff Software Engineer level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $422,417 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ZipRecruiter คือ $243,072

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ ZipRecruiter

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • eBay
  • Pandora
  • LendingClub
  • Oscar Health
  • One Medical
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ