Zipcar เงินเดือน

เงินเดือนของ Zipcar อยู่ในช่วง $27,975 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $253,980 สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Zipcar. อัปเดตล่าสุด: 11/14/2025

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
$254K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$143K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$131K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$185K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์
$28K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$235K
ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Zipcar คือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $253,980 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Zipcar คือ $142,800

