Zimmer Biomet
Zimmer Biomet เงินเดือน

เงินเดือนของ Zimmer Biomet อยู่ในช่วง $50,736 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค ที่ระดับต่ำสุด ถึง $197,985 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Zimmer Biomet. อัปเดตล่าสุด: 11/14/2025

วิศวกรเครื่องกล
Median $100K

วิศวกรคุณภาพ

ฝ่ายขาย
Median $85K
วิศวกรการแพทย์
$124K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $105K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$78.4K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$66.1K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$177K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$198K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$102K
ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค
$50.7K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Zimmer Biomet คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $197,985 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Zimmer Biomet คือ $101,000

