ไดเรกทอรีบริษัท
Zenport
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
ข้อมูลเชิงลึกยอดนิยม
  • แบ่งปันสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับ Zenport ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น (เช่น เทคนิคการสัมภาษณ์ การเลือกทีม วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ ฯลฯ)
    • เกี่ยวกับเรา

    Under the mission 'Be the common language for the global supply chain', Zenport is a startup building an enterprise SaaS for global supply chain management ('SCM'), where a variety of stakeholders keep collaborating across borders and functions.

    https://zenport.io
    เว็บไซต์
    2015
    ปีที่ก่อตั้ง
    20
    จำนวนพนักงาน
    $1M-$10M
    รายได้ประมาณการ
    สำนักงานใหญ่

    รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

    สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

    เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

    งานแนะนำ

      ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Zenport

    บริษัทที่เกี่ยวข้อง

    • Uber
    • Tesla
    • Roblox
    • DoorDash
    • Snap
    • ดูบริษัททั้งหมด ➜

    แหล่งข้อมูลอื่นๆ