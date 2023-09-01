ไดเรกทอรีบริษัท
Zenni Optical
    • เกี่ยวกับเรา

    Zenni Optical is an online eyewear company that offers high quality, affordable, and stylish prescription eyeglasses. They have been selling glasses online since 2003 and offer over 4,000 frame styles with many starting at $6.95.

    2003
    ปีที่ก่อตั้ง
    229
    จำนวนพนักงาน
    $10M-$50M
    รายได้ประมาณการ
    สำนักงานใหญ่

    แหล่งข้อมูลอื่นๆ