ไดเรกทอรีบริษัท
ZenBusiness
ZenBusiness เงินเดือน

เงินเดือนของ ZenBusiness อยู่ในช่วง $105,470 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การตลาด ที่ระดับต่ำสุด ถึง $175,000 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ZenBusiness. อัปเดตล่าสุด: 9/2/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $175K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$131K
การตลาด
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$154K
ผู้จัดการโปรแกรม
$159K
ผู้จัดการโครงการ
$150K
