ไดเรกทอรีบริษัท
Yembo
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • นักออกแบบผลิตภัณฑ์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักออกแบบผลิตภัณฑ์

Yembo นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in United States ที่ Yembo อยู่ในช่วง $77K ถึง $112K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Yembo อัปเดตล่าสุด: 12/3/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$88.4K - $101K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$77K$88.4K$101K$112K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 3 เพิ่มเติม นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเงินเดือน ที่ Yembo เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ


ส่งข้อมูล
ระดับอาชีพใน Yembo?

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ Yembo in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $112,100 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Yembo สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in United States คือ $76,950

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Yembo

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Lyft
  • Facebook
  • Tesla
  • Pinterest
  • Netflix
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yembo/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.