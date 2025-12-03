ไดเรกทอรีบริษัท
YCH Group
YCH Group ผู้จัดการโครงการ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ผู้จัดการโครงการ in Indonesia ที่ YCH Group อยู่ในช่วง IDR 296.03M ถึง IDR 429.6M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ YCH Group อัปเดตล่าสุด: 12/3/2025

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการโครงการ ที่ YCH Group in Indonesia อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี IDR 429,604,673 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ YCH Group สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ in Indonesia คือ IDR 296,030,110

