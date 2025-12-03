ไดเรกทอรีบริษัท
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in Germany ที่ YAZIO อยู่ในช่วง €47.1K ถึง €65.9K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ YAZIO อัปเดตล่าสุด: 12/3/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$58.9K - $71.3K
Germany
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$54.3K$58.9K$71.3K$75.9K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ระดับอาชีพใน YAZIO?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ YAZIO in Germany อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €65,893 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ YAZIO สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in Germany คือ €47,148

