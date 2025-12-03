ไดเรกทอรีบริษัท
Yassir
Yassir นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Yassir อัปเดตล่าสุด: 12/3/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$98.1K - $112K
France
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$85.5K$98.1K$112K$124K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ Yassir in France อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €108,054 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Yassir สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in France คือ €74,173

