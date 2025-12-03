ไดเรกทอรีบริษัท
Yara International
Yara International นักออกแบบกราฟิก เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักออกแบบกราฟิก in Singapore ที่ Yara International อยู่ในช่วง SGD 70.6K ถึง SGD 98.7K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Yara International อัปเดตล่าสุด: 12/3/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$59.3K - $71.8K
Singapore
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$54.7K$59.3K$71.8K$76.4K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ระดับอาชีพใน Yara International?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักออกแบบกราฟิก ที่ Yara International in Singapore อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี SGD 98,704 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Yara International สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบกราฟิก in Singapore คือ SGD 70,624

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

