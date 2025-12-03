ไดเรกทอรีบริษัท
Yara International
Yara International นักวิเคราะห์ธุรกิจ เงินเดือน

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Yara International อัปเดตล่าสุด: 12/3/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$74.6K - $86.7K
Belgium
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$68.9K$74.6K$86.7K$96.5K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ระดับอาชีพใน Yara International?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ Yara International in Belgium อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €83,823 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Yara International สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ in Belgium คือ €59,873

