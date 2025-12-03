ไดเรกทอรีบริษัท
Yalo
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
Yalo นักเขียนโฆษณา เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักเขียนโฆษณา in Brazil ที่ Yalo อยู่ในช่วง R$73K ถึง R$106K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Yalo อัปเดตล่าสุด: 12/3/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$15.3K - $17.4K
Brazil
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$13.3K$15.3K$17.4K$19.4K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ระดับอาชีพใน Yalo?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักเขียนโฆษณา ที่ Yalo in Brazil อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี R$106,337 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Yalo สำหรับตำแหน่ง นักเขียนโฆษณา in Brazil คือ R$72,994

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

