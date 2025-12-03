ไดเรกทอรีบริษัท
Yale University
Yale University Research Scientist เงินเดือน

อัปเดตล่าสุด: 12/3/2025

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ Research Scientist ที่ Yale University in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $50,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Yale University สำหรับตำแหน่ง Research Scientist in United States คือ $50,000

