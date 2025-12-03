ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in United States ที่ XYZ Robotics อยู่ในช่วง $213K ถึง $290K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ XYZ Robotics อัปเดตล่าสุด: 12/3/2025
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ XYZ Robotics การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
