ไดเรกทอรีบริษัท
Xperi
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

Xperi ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in Germany ที่ Xperi อยู่ในช่วง €92.9K ถึง €130K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Xperi อัปเดตล่าสุด: 10/29/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

€101K - €122K
Germany
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
€92.9K€101K€122K€130K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 3 เพิ่มเติม ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเงินเดือน ที่ Xperi เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ

Block logo
+€50.5K
Robinhood logo
+€77.4K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Xperi RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ Xperi in Germany อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €129,796 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Xperi สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in Germany คือ €92,872

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Xperi

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Republic Services
  • Cerner
  • Sprint
  • Best Buy
  • Citizens
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ