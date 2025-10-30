ไดเรกทอรีบริษัท
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 ฝ่ายขาย เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ฝ่ายขาย in Netherlands ที่ XPENG Motors 小鹏汽车 อยู่ในช่วง €43.4K ถึง €60.4K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ XPENG Motors 小鹏汽车 อัปเดตล่าสุด: 10/30/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

€46.5K - €54.7K
Netherlands
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
€43.4K€46.5K€54.7K€60.4K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ XPENG Motors 小鹏汽车 RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ฝ่ายขาย ที่ XPENG Motors 小鹏汽车 in Netherlands อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €60,402 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ XPENG Motors 小鹏汽车 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย in Netherlands คือ €43,366

