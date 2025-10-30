ไดเรกทอรีบริษัท
XPENG Motors 小鹏汽车
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • วิศวกรฮาร์ดแวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรฮาร์ดแวร์

XPENG Motors 小鹏汽车 วิศวกรฮาร์ดแวร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย วิศวกรฮาร์ดแวร์ in China ที่ XPENG Motors 小鹏汽车 อยู่ในช่วง CN¥245K ถึง CN¥348K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ XPENG Motors 小鹏汽车 อัปเดตล่าสุด: 10/30/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

CN¥279K - CN¥330K
China
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
CN¥245KCN¥279KCN¥330KCN¥348K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 3 เพิ่มเติม วิศวกรฮาร์ดแวร์ ข้อมูลเงินเดือน ที่ XPENG Motors 小鹏汽车 เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ

Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥639K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥251K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ XPENG Motors 小鹏汽车 RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว วิศวกรฮาร์ดแวร์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ XPENG Motors 小鹏汽车 in China อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CN¥348,473 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ XPENG Motors 小鹏汽车 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ in China คือ CN¥245,446

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ XPENG Motors 小鹏汽车

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • NIO
  • Baidu
  • Tesla
  • Tencent
  • Chewy
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ