แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Brazil ที่ XP รวม R$590K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ XP อัปเดตล่าสุด: 10/29/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
XP
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
รวมต่อปี
R$590K
ระดับ
L5
เงินเดือนฐาน
R$201K
Stock (/yr)
R$0
โบนัส
R$390K
อายุงานในบริษัท
2-4 ปี
ประสบการณ์
11+ ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ XP in Brazil อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี R$1,053,824 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ XP สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in Brazil คือ R$533,017

