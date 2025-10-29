ไดเรกทอรีบริษัท
Xilinx
Xilinx ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in United States ที่ Xilinx อยู่ในช่วง $265K ถึง $362K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Xilinx อัปเดตล่าสุด: 10/29/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$284K - $343K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$265K$284K$343K$362K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Xilinx RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ Xilinx in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $361,920 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Xilinx สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in United States คือ $265,200

