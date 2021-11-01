ไดเรกทอรีบริษัท
Xiaomi
Xiaomi เงินเดือน

เงินเดือนของ Xiaomi อยู่ในช่วง $19,587 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $522,375 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Xiaomi. อัปเดตล่าสุด: 9/11/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $43.6K
นักบัญชี
$49.8K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$124K

การพัฒนาธุรกิจ
$106K
บริการลูกค้า
$24.1K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$56.5K
การตลาด
$197K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$69.8K
ผู้จัดการโครงการ
$45.3K
ฝ่ายขาย
$51.3K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$19.6K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$522K
สถาปนิกโซลูชั่น
$236K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$47.1K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Xiaomi คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $522,375 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Xiaomi คือ $53,899

