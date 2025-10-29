ไดเรกทอรีบริษัท
Xero
Xero ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Canada ที่ Xero รวม CA$201K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Xero อัปเดตล่าสุด: 10/29/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
รวมต่อปี
CA$201K
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
CA$178K
Stock (/yr)
CA$22.2K
โบนัส
CA$0
อายุงานในบริษัท
5-10 ปี
ประสบการณ์
11+ ปี
ระดับอาชีพใน Xero?
Block logo
+CA$80.4K
Robinhood logo
+CA$123K
Stripe logo
+CA$27.7K
Datadog logo
+CA$48.5K
Verily logo
+CA$30.5K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Xero การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ Xero in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$232,790 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Xero สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in Canada คือ CA$200,610

แหล่งข้อมูลอื่นๆ