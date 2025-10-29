ไดเรกทอรีบริษัท
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ฝ่ายขาย in Singapore ที่ Xero อยู่ในช่วง SGD 99.1K ถึง SGD 135K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Xero อัปเดตล่าสุด: 10/29/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Xero การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ฝ่ายขาย ที่ Xero in Singapore อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี SGD 135,199 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Xero สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย in Singapore คือ SGD 99,068

แหล่งข้อมูลอื่นๆ