Xe.com เงินเดือน

เงินเดือนของ Xe.com อยู่ในช่วง $54,170 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $58,133 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Xe.com. อัปเดตล่าสุด: 11/29/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $58.1K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$54.2K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Xe.com คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $58,133 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Xe.com คือ $56,151

