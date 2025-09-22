ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Brazil ที่ WEX อยู่ในช่วง R$118K ต่อyear สำหรับ Software Engineer II ถึง R$168K ต่อyear สำหรับ Software Engineer III แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Brazil รวม R$153K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ WEX อัปเดตล่าสุด: 9/22/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่