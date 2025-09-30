ไดเรกทอรีบริษัท
Waymo
Waymo ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน San Francisco Bay Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in San Francisco Bay Area ที่ Waymo รวม $950K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Waymo อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Waymo
Software Engineering Manager
San Francisco, CA
รวมต่อปี
$950K
ระดับ
L7
เงินเดือนฐาน
$350K
Stock (/yr)
$500K
โบนัส
$100K
อายุงานในบริษัท
9 ปี
ประสบการณ์
11 ปี
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
WMU

ที่ Waymo WMUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

WMUs are Waymo's version of RSUs



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ Waymo in San Francisco Bay Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $1,114,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Waymo สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in San Francisco Bay Area คือ $926,500

แหล่งข้อมูลอื่นๆ