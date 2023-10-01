ไดเรกทอรีบริษัท
Wadhwani AI
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Wadhwani AI เงินเดือน

เงินเดือนของ Wadhwani AI อยู่ในช่วง $13,918 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักลงทุนร่วมทุน ที่ระดับต่ำสุด ถึง $153,000 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Wadhwani AI. อัปเดตล่าสุด: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $33.4K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$153K
นักลงทุนร่วมทุน
$13.9K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Wadhwani AI คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $153,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Wadhwani AI คือ $33,372

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Wadhwani AI

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Airbnb
  • Facebook
  • SoFi
  • Amazon
  • PayPal
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ