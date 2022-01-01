ไดเรกทอรีบริษัท
VTS เงินเดือน

เงินเดือนของ VTS อยู่ในช่วง $88,200 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $850,944 สำหรับตำแหน่ง นักสรรหาบุคลากร ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ VTS. อัปเดตล่าสุด: 11/13/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $115K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $155K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $92K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $116K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$88.2K
บริการลูกค้า
$118K
ความสำเร็จของลูกค้า
$179K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$161K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$107K
ผู้จัดการโครงการ
$114K
นักสรรหาบุคลากร
$851K
ฝ่ายขาย
$189K
วิศวกรขาย
$161K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์
$116K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ VTS RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ VTS คือ นักสรรหาบุคลากร at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $850,944 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ VTS คือ $116,920

