VTEX เงินเดือน

เงินเดือนของ VTEX อยู่ในช่วง $30,845 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $215,070 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ VTEX. อัปเดตล่าสุด: 11/13/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer $30.8K
Senior Software Engineer $42.3K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$84.1K
การตลาด
$80.2K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$51.6K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$60K
ฝ่ายขาย
$215K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$212K
สถาปนิกโซลูชัน
$66.5K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ VTEX คือ ฝ่ายขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $215,070 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ VTEX คือ $66,455

