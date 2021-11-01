VTB เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
เงินเดือนของ VTB อยู่ในช่วง $23,780 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $165,340 สำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ VTB. อัปเดตล่าสุด: 9/11/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $41.3K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรเดฟออปส์

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $32.8K
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $83.8K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $44.9K
ผู้จัดการโครงการ
Median $40.3K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $41.1K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $54K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$23.8K
นักวิเคราะห์การเงิน
$44.9K
ทรัพยากรบุคคล
$89.8K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$165K
การตลาด
$52.7K
ฝ่ายขาย
$34.1K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$128K
นักลงทุนร่วมทุน
$117K
คำถามที่พบบ่อย

VTB에서 보고된 최고 급여 직무는 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $165,340입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
VTB에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $44,919입니다.

