Volvo Car
Volvo Car เงินเดือน

เงินเดือนของ Volvo Car อยู่ในช่วง $4,814 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเขียนเทคนิค ที่ระดับต่ำสุด ถึง $201,000 สำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานธุรกิจ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Volvo Car. อัปเดตล่าสุด: 10/17/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $66.3K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $71.1K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $96.3K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $64K
นักบัญชี
$24.1K
การดำเนินงานธุรกิจ
$201K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$82.6K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$58.7K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$22.6K
นักออกแบบอุตสาหกรรม
$5.9K
การตลาด
$52.6K
วิศวกรเครื่องกล
$24.9K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$83K
นักสรรหา
$90.2K
สถาปนิกโซลูชั่น
$69K
นักเขียนเทคนิค
$4.8K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Volvo Car คือ การดำเนินงานธุรกิจ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $201,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Volvo Car คือ $65,187

