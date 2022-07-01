ไดเรกทอรีบริษัท
Voloridge Investment Management
Voloridge Investment Management เงินเดือน

เงินเดือนของ Voloridge Investment Management อยู่ในช่วง $78,499 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $489,600 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Voloridge Investment Management. อัปเดตล่าสุด: 10/17/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $200K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$78.5K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$490K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

61 25
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$248K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Voloridge Investment Management คือ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $489,600 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Voloridge Investment Management คือ $224,176

