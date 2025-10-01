ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in India ที่ VMware อยู่ในช่วง ₹2.38M ต่อyear สำหรับ P1 ถึง ₹8.43M ต่อyear สำหรับ Senior Staff Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in India รวม ₹5.14M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ VMware อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
MTS 1
₹2.38M
₹1.63M
₹673K
₹75.4K
MTS 2
₹3.18M
₹2.38M
₹664K
₹139K
MTS 3
₹5.12M
₹3.53M
₹1.32M
₹270K
Senior MTS
₹6.82M
₹4.75M
₹1.45M
₹611K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ VMware RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่