VMware วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Los Angeles Area

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Los Angeles Area ที่ VMware อยู่ในช่วง $175K ต่อyear สำหรับ P2 ถึง $480K ต่อyear สำหรับ Staff Engineer 2 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Los Angeles Area รวม $175K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ VMware อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
MTS 1
P1(ระดับเริ่มต้น)
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
P2
$175K
$132K
$26.3K
$16.1K
MTS 3
P3
$170K
$148K
$8.9K
$13.6K
Senior MTS
P4
$236K
$180K
$35.8K
$20.7K
ดู 5 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ VMware RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)



ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรเครือข่าย

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ

วิศวกรระบบ

คำถามที่พบบ่อย

