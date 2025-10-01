ไดเรกทอรีบริษัท
VMware
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Greater Dublin Area

VMware วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Dublin Area

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Dublin Area ที่ VMware อยู่ในช่วง €85.9K ต่อyear สำหรับ P2 ถึง €153K ต่อyear สำหรับ P4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Dublin Area รวม €132K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ VMware อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
MTS 1
P1(ระดับเริ่มต้น)
€ --
€ --
€ --
€ --
MTS 2
P2
€85.9K
€66K
€10.5K
€9.4K
MTS 3
P3
€113K
€83.6K
€19.8K
€9.2K
Senior MTS
P4
€153K
€107K
€32.8K
€12.8K
€142K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ €26,670+ (บางครั้งถึง €266,700+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ VMware RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)



ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรเครือข่าย

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ

วิศวกรระบบ

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ VMware in Greater Dublin Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €174,722 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ VMware สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Dublin Area คือ €119,569

แหล่งข้อมูลอื่นๆ