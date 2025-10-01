ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Atlanta Area ที่ VMware อยู่ในช่วง $124K ต่อyear สำหรับ P1 ถึง $312K ต่อyear สำหรับ Staff Engineer 2 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Atlanta Area รวม $209K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ VMware อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
MTS 1
$124K
$99.4K
$11.7K
$12.5K
MTS 2
$132K
$114K
$7K
$11.2K
MTS 3
$160K
$129K
$17.7K
$13.4K
Senior MTS
$188K
$150K
$21.3K
$16.5K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ VMware RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่