ค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in San Francisco Bay Area ที่ VMware อยู่ในช่วง $193K ต่อyear สำหรับ P3 ถึง $460K ต่อyear สำหรับ P7 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in San Francisco Bay Area รวม $310K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ VMware อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
P3
$193K
$155K
$18.8K
$19.2K
P4
$248K
$186K
$34K
$28K
P5
$277K
$208K
$35.2K
$33.3K
P6
$319K
$234K
$50.6K
$34.9K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ VMware RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)