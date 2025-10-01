ไดเรกทอรีบริษัท
VMware
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

  • New York City Area

VMware ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เงินเดือน ใน New York City Area

ค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in New York City Area ที่ VMware อยู่ในช่วง $200K ต่อyear สำหรับ P3 ถึง $488K ต่อyear สำหรับ P6 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in New York City Area รวม $311K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ VMware อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
P3
Product Manager
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
Sr. Product Manager
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
Product Line Manager
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
Sr. Product Line Manager
$488K
$275K
$175K
$37.5K
ดู 2 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ VMware RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ VMware in New York City Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $487,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ VMware สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in New York City Area คือ $230,000

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ VMware

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Qualtrics
  • DigitalOcean
  • LivePerson
  • Microsoft
  • Oracle
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ