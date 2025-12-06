ไดเรกทอรีบริษัท
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ Vizient อยู่ในช่วง $129K ถึง $181K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Vizient อัปเดตล่าสุด: 12/6/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$140K - $163K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$129K$140K$163K$181K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ Vizient อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $180,880 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Vizient สำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) คือ $129,200

