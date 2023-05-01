ไดเรกทอรีบริษัท
Visual Data Media Services
Visual Data Media Services เงินเดือน

เงินเดือนของ Visual Data Media Services อยู่ในช่วง $32,249 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $110,550 สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Visual Data Media Services. อัปเดตล่าสุด: 9/16/2025

$160K

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$111K
การดำเนินงานการตลาด
$45.7K
ฝ่ายขาย
$79.6K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$32.2K
แหล่งข้อมูลอื่นๆ