ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักสรรหาบุคลากร in United States ที่ Vise อยู่ในช่วง $113K ถึง $155K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Vise อัปเดตล่าสุด: 12/7/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$123K - $146K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$113K$123K$146K$155K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ระดับอาชีพใน Vise?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักสรรหาบุคลากร ที่ Vise in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $155,250 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Vise สำหรับตำแหน่ง นักสรรหาบุคลากร in United States คือ $113,400

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

